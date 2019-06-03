بالوثيقة..الطريحي يسرق 94 مليار دينار تحت عنوان “إقامة احتفالات”

بالوثيقة..الطريحي يسرق 94 مليار دينار تحت عنوان “إقامة احتفالات”
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كربلاء/ شبكة أخبار العراق- صرف محافظ كربلاء المقال، عقيل الطريحي، اكثر من 94 مليار دينار في عام 2014 للاحتفالات في كربلاء.وبحسب وثيقة حصلت عليها “شبكة أخبار العراق، اليوم الاثنين، ان “عقيل الطريحي محافظ كربلاء المقال صرف مبلغ قدره (٩٤،٦٢٥،١٠٤،٧٥٤) اربعة وتسعون مليار دينار وستمائة وخمسة وعشرون مليون دينار في عام ٢٠١٤ للأحتفالات في كربلاء حسب زعمه والمثبت في وثيقة تقرير ديوان الرقابة المالية لحسابات ٢٠١٤، والمرفق ادناه”.واضافت علما ان “هذا المبلغ كان مخصص ان يبني ١٠٠ مئة مدرسة جديدة، ويبلط ٢٥٠ كيلومتر من شوارع كربلاء الترابية، ويستخدم لأكساء ١٢٠٠ كيلومتر من شوارع كربلاء المتهرئة، ويستخدم لترميم كل مدارس كربلاء باوضاعها المزرية”.يذكر ان الطريحي قيادي في حزب الدعوة وعلى عبد المهدي رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أن يباشر فورا باحالة الطريحي للقضاء بموجب هذه الوثيقة الرسمية.

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