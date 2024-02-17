بالوثيقة..العامري يتراجع عن ترشيح نجل رئيس المحكمة الاتحادية لمنصب محافظ ديالى

بالوثيقة..العامري يتراجع عن ترشيح نجل رئيس المحكمة الاتحادية لمنصب محافظ ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر زعيم ميليشيا منظمة “بدر”  الضمير الإيراني هادي العامري، اليوم السبت، سحب مرشحه محمد جاسم العميري لشغل منصب رئيس الحكومة المحلية في محافظة ديالى، عازياً السبب الى العمر القانوني الذي لا يتيح للمرشح ذلك حيث لم يبلغ 30 عاماً.وفي رسالة وجهها العامري الى مجلس محافظة ديالى ومذيّلة بتوقيعه، قال العامري إنه كان يعتقد ولا زال بأن ترشيح “العميري” أفضل حل لمعالجة الانسداد السياسي لأنه “شخصية محترمة”، وينحدر من عائلة “تربطها علاقات طبية مع كل عشائر ديالى”.واستدرك العامري القول، “ولكن مع شديد الأسف اصطدمنا بموضوع العمر القانوني حيث ينص القانون (المرشح لاشغال منصب المحافظ يجب قد اكمل الثلاثين عاما) لذلك قررنا سحب ترشيحنا للاستاذ محمد العميري”.

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