بالوثيقة..العيداني يقدم استقالته من عضوية مجلس النواب لغرض استمرار سرقته لموارد البصرة

بالوثيقة..العيداني يقدم استقالته من عضوية مجلس النواب لغرض استمرار سرقته لموارد البصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم محافظ البصرة المرشح الفائز عن الدائرة الأولى في المحافظة الولائي أسعد العيداني، اليوم الأحد، استقالته من عضوية مجلس النواب.يذكر أن محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي قدم، في وقت سابق، استقالته من عضوية البرلمان، في حين أبلغت مفوضية الانتخابات، مجلس النواب بأن المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من غير الفائزين الذي يلي الدليمي، هو أحمد حميد شرقي العلواني.

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