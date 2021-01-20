بالوثيقة..القائد العام يأمر بإيقاف العمل بالفقرة ثانيا من المادة 16 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري

بالوثيقة..القائد العام يأمر بإيقاف العمل بالفقرة ثانيا من المادة 16 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بإيقاف العمل بأحكام المادة 16/ثانياً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري. وجاء في وثيقة صادر من مكتب رئيس الوزراء إنه “أمر القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف العمل بأحكام المادة 16/ثانياً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 لغرض وضع آلية متكاملة رضينة بشأن موضوع الرتب العسكرية منعا للترهل”.  

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