بالوثيقة..القانونية النيابية للكاظمي:التعيينات الجديدة مخالفة للدستور

بالوثيقة..القانونية النيابية للكاظمي:التعيينات الجديدة مخالفة للدستور
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بغداد/شبكة أخبار العراق- خاطبت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تعيينات الدرجات الخاصة.ونصت الوثيقة الصادرة من اللجنة القانونية، على ان الاوامر الخاصة بتعيين الدرجات الخاصة مخالفة للدستور حيث تختصر صلاحيات التوصية بالتعيين في هذه المناصب لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء وان صلاحية التعيين فيها لمجلس النواب حصرا بعد مقترح من قبل مجلس الوزراء.  

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