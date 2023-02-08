بالوثيقة..القضاء يشدد العقوبة على أصحاب المحتوى السيئ

بالوثيقة..القضاء يشدد العقوبة على أصحاب المحتوى السيئ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات مشددة بحق أصحاب المحتوى المسيء للذوق العام.

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