بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرة قبض بحق قائد الفرقة الخامسة شرطة اتحادية

بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرة قبض بحق قائد الفرقة الخامسة شرطة اتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة التحقيق المركزية مذكرة قبض بحق قائد الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية، اللواء فاخر دعير علي البهادلي.وبحسب وثيقة صادرة في 9 اب 2023، وتسربت حديثًا، فأن المحكمة خاطبت وزارة الداخلية لتنفيذ امر القبض، دون كشف تفاصيل المادة القانونية التي صدر امر القبض وفقها، في وثيقة الخطاب.

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