بالوثيقة..القضاء يمنع سفر وزير الكهرباء ومدير الإدارة والمالية في الوزارة

بالوثيقة..القضاء يمنع سفر وزير الكهرباء ومدير الإدارة والمالية في الوزارة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اصدرت محكمة النزاهة امراً قضائيا بمنع سفر وزير الكهرباء السابق  لؤي الخطيب ومدير الادارية والمالية في وزارته عن تهمة اهدار المال العام  .

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