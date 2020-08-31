بالوثيقة ..الكاظمي يعين بدر الجبوري المتهم بالفساد في هيئة اجتثاث البعث

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بغداد/شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة ، تكليف بدر محمود فحل، بعضوية الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة.وتبين الوثيقة الموقعة من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تكليف بدر محمود فحل بعضوية المساءلة والعدالة.وتنص الوثيقة على إرسال نسخة من الكتاب الى عدد من الجهات، كان من بينها تحالف القوى العراقية، الذي يترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.ويشير الكتاب إلى أن إرسال الكتاب لتحالف القوى، وهو ما لم يُعتد ذكره في الكتب السابقة، جاء بناء على كتاب آخر موجه من تحالف القوى الى مكتب رئيس الوزراء، بتاريخ 9 حزيران 2020. يذكر ان بدر نائب سابق ومتورط بملفات فساد مع اقربائه محافظ صلاح الدين الاسبق احمد الجبوري ابو مازن.وجاءت موافقة الكاظمي على طلب محمد الحلبوسي. يذكر ان ما يسمى الهيئة الوطنية للمساءلة انتهت اعمالها منذ عام 2007 دستوريا وبقائها لغاية الان هي ورقة ضغط سياسية بيد القوى الولائية وباب من ابواب الفساد.