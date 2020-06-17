بالوثيقة..الكاظمي يوجه بعدم نقل الدرجات الخاصة والمدراء العاميين إلا بموافقته

بالوثيقة..الكاظمي يوجه بعدم نقل الدرجات الخاصة والمدراء العاميين إلا بموافقته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بحسب وثيقة صادرة من مكتبه وموجهة الى الوزارات والمحافظات كافة بعدم اجراء تغييرات على مناصب الدرجات الخاصة والمديرين العامين.

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