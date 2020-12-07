بالوثيقة..الكعبي:أكثر من 81 مليار دولار صرفت على وزارة الكهرباء منذ 2005 والعراق بلا كهرباء!!

بالوثيقة..الكعبي:أكثر من 81 مليار دولار صرفت على وزارة الكهرباء منذ 2005 والعراق بلا كهرباء!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت لجنة التحقيق بعقود الكهرباء النيابية، الاثنين، عن تقريرها الاولي لمقدار الاموال المصروفة على قطاع الكهرباء في العراق.وقال رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال جلسة اليوم، ان”حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 ست وتسعون ترليونا وستمائة وواحد وعشرون مليارا وتسعمائة وواحد مليون واربعمائة وتسع وتسعون الف دينار عراقي 96,621,901,499,000″.

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