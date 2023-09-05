بالوثيقة..اللص (هيثم الجبوري) يطالب القضاء بالسماح له بإعادة الأموال التي سرقها من الدولة

بالوثيقة..اللص (هيثم الجبوري) يطالب القضاء بالسماح له بإعادة الأموال التي سرقها من الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب  الفاسد المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، هيثم الجبوري،اليوم، القضاء بتسوية المبالغ التي سرقها وتمكينهُ من تسديد المبلغ بسعر الصرف الحالي بدلاً من القديم والسماح لهُ ببيع العقارات من اجل تسديد المتبقي منالمال الذي سرقه .وادناه نص الوثيقة: 

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