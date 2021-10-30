بالوثيقة..اللواء عباس الجبوري يتسلم مهمته مديراً لشرطة ديالى

بالوثيقة..اللواء عباس الجبوري يتسلم مهمته مديراً لشرطة ديالى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تسلم اللواء عباس الجبوري، السبت، مهام عمله رسمياً مديراً لشرطة محافظة ديالى. وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب وزير الداخلية ، فقد تضمنت نقل اللواء عباس محمد حسين من ملاك فرقة التدخل السريع إلى منصب مدير شرطة محافظة ديالى”.  ووجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، بتعيين اللواء عباس محمد، قائداً لشرطة محافظة ديالى، وذلك عقب الهجوم الذي تعرض قضاء المقدادية.  وفرضت القوات الامنية، الخميس 28/10، حظرا للتجول على الطرق الرئيسية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وقال مصدر م،إن “هذا القرار جاء كاحترازات أمنية اتخذتها السلطات الأمنية تحسباً من أي تطورات في الأوضاع”. وتوجه وفد أمني رفيع، الخميس الماضي، إلى محافظة ديالى على خلفية التوترات الأمنية التي يشهدها قضاء المقدادية. وترأس الوفد، (28 تشرين الأول 2021)، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.وضم الوفد، “وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد عمليات المشتركة بالإضافة إلى وزيرة الهجرة”.ويعيش قضاء المقدادية أجواءً متوترة إثر الهجوم الذي شنه تنظيم “داعش” والذي خلف عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى تبعته “عمليات انتقامية”، وفق شهود عيان.   وتدفق نازحون من قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، فيما شرع الوقف السني بفتح أبواب المساجد والمرافق التابعة للمديرية لإيواء العوائل.  وسبق أنّ أفاد مصدر أمني بأن “ميليشيا بدر، هاجموا عجلة مدنية في طريق بروانة الصغيرة ضمن قضاء المقدادية بمحافظة ديالى باستخدام السلاح، ما أدى إلى استشهاد منتسبين اثنين في الشرطة، كانا يتمتعان بالإجازة”.   

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