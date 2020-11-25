بالوثيقة..المالية النيابية تدعو بغداد وأربيل بالالتزام في قانون تمويل العجز المالي

آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، حكومتي بغداد وأربيل إلى الالتزام بما نص عليه قانون تمويل العجز المالي.وذكرت اللجنة في بيان ، أنه “حرصا على مصالح جميع المواطنين من ابناء الشعب العراقي، تدعو اللجنة المالية كل من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الى الالتزام التام بما نص عليه قانون تمويل العجز المالي الذي شرعه مجلس النواب مؤخرة، كما تؤكد اللجنة على حكومة اقليم كردستان الالتزام بتسوية كافة الأمور المالية والنفطية التي نص عليها قانون تمويل العجز ليتسنى للحكومة الاتحادية الايفاء بالتزاماتها لأبناء شعبنا في کردستان وبما نص عليه القانون”.