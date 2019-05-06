بالوثيقة..النزاهة تستدعي “أبو مازن وعمار يوسف”بتهمة فساد

بالوثيقة..النزاهة تستدعي “أبو مازن وعمار يوسف”بتهمة فساد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت هيأة النزاهة، بإستقدام النائبين عن محافظة صلاح الدين احمد عبد الله، وعمار يوسف بتهمة ترويج معاملات غير مشروعة.ونصت وثيقة صادرة من دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة معنونة الى مجلس محافظة صلاح الدين / القانونية على أنه، “تنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين، يرجى تبليغ كل من (احمد عبد الله، وعمار يوسف) بالحضور الى مبنى محكمة استئناف صلاح الدين، لتدوين اقوالهم عن موضوع ترويج معاملات تقاعدية باعداد هائلة لاعضاء مجالس محلية في اقضية ونواحي صلاح الدين”.

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