بالوثيقة..النزاهة توجه 4 أسئلة للكاظمي

بالوثيقة..النزاهة توجه 4 أسئلة للكاظمي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه عضو لجنة النزاهة النيابية، سعد حسين الميالي، الأحد، (20 أيلول، 2020)، 4 أسئلة لمكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بخصوص أوامر التكليف الاخيرة وعددها.وحصلت (شبكة أخبار العراق)، على وثيقة صادرة عن الميالي تتضمن، أنه :”لوحظ باستخدام عنوان المخاطبة الرسمي (مكتب رئيس الوزراء)، وليس (مكتب رئيس مجلس الوزراء)، رغم استخدام دستور جمهورية العراق للتسمية الاخيرة، فما هي اسباب ذلك؟”.وتضمن السؤال الثاني من الوثيقة :”ما هو عدد الاوامر الديوانية الصادرة من مكتبكم  تكليف شاغلي مناصب (رئيس هيأة او وكيل وزارة او مستشار أو من بدرجاتهم)، من تاريخ منح الثقة لمجلس الوزراء 7/5/2020، ولغاية تاريخ كتابنا اعلاه”.

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