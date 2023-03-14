بالوثيقة ..(الهيمص) نائبا لمحافظ البنك المركزي

بالوثيقة ..(الهيمص) نائبا لمحافظ البنك المركزي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيصل الهيمص نائبا لمحافظ البنك المركزي العراقي.وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب السوداني بتاريخ 13 اذار الجاري ، وجه رئيس مجلس الوزراء فيصل وسام الهيمص بمنصب نائب محافظ البنك المركزي العراقي.يذكر ان الهيمص كان قد عمل مديرا عاما لمصرف العراقي للتجارة TBI ورئيسا لهيئة الأوراق المالية.

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