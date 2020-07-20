بالوثيقة ..الوقف السني يعين عميدا لكلية الإمام الأعظم بحسب المحسوبية

آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت وثيقة صادرة عن مكتب ديوان الوقف السني ،الاثنين، بان رئيس ديوان الوقف السني سعد حمد كمبش عين ابن شقيق كبير علماء المجمع الفقهي احمد حسن الطه المدعو صلاح الدين فليح حسن بمنصب عميد كلية الامام الاعظم.وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها شبكة اخبار العراق ،انه “استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون ولمقتضيات مصلحة العمل تقرر انهاء تكليف “مشعان محي علوان” عميد كلية الامام الاعظم الجامعة (وكالة) ، من مهام عمله الحالية وتكليف “صلاح الدين فليح حسن” بدلا عنه.وذكر مصدر مطلع لوكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “رئيس ديوان الوقف السني قام بضرب كتاب رئيس الوزراء الخاص بتكليف وتدوير المدراء عرض الحائط بتعيين “صلاح الدين فليح” (ابن اخت احمد حسن الطه) عميداً لكلية الإمام الأعظم مقابل ان يقوم المجمع الفقهي باعطاءه كتاب ترشيح علماً ان “سعد كمبش” انتهت صلاحيته كرئيس للديوان منذ ثلاثة ايام”.