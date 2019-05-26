بالوثيقة..الوقف الشيعي يواصل استيلاءه على ممتلكات الوقف السني في الموصل

الموصل/ شبكة أخبار العراق- طالب الوقف السني، خلية الأزمة في محافظة نينوى، بالتدخل لمنع ما اسماه الاستيلاء على أملاك تابعة له في سوق السراي، بالموصل.

وأظهرت وثيقتان حصلت عليها (شبكة أخبار العراق)، صادرتان عن الوقف السني، أن شخصاً جاء الى مؤجري العقار (162- باب السراي)، الذين يفوق عددهم الـ 50 شخصاً، وأبلغهم بأنه تعاقد مع الوقف الشيعي بخصوص العقار، وأن عليهم مراجعة مكتبه القانوني بهذا الخصوص.

وتبين الوثيقتان، أن الوقف السني خاطب خلية أزمة نينوى، لإيقاف هذا الاجراء، ومخاطبة مكتب رئيس الوزراء بشأنه.

ووفق الوثيقتين، فإن “العقار يعود للوقف السني، وحجته الوقفية موجودة، رغم أنه مسجل في صورة القيد، برئاسة ديوان الأوقاف العامة”.

وأكدت، أن “هذه ليست المحاولة الأولى، وليست الأخيرة، وتتكرر باستمرار في نينوى من قبل الوقف الشيعي”.