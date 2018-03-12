بالوثيقة..اليونسكو تعيد ممثل العراق لعدم الاستفادة منه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حصلت “شبكة أخبار العراق”، على وثيقة يظهر فيها مطالبة ممثلية العراق لدى اليونسكو، لوزارة التربية، باعادة ممثلها المستشار اسماعيل محمد حسن الى الوزارة.وتقول الوثيقة ان “ممثلية المستشار اسماعيل محمد حسن استفذت جميع التمديدات القانونية لمدة 6 اشهر، وكذلك محدودية الفائدة منه في اليونسكو بسبب عدم اتقانه اللغتين الانكليزية والفرنسية”.وتضيف الوثيقة ان “بقاءه في بارس كممثل لوزارة التربية في اليونسكو مخالف لقوانين الخدمة”، موضحة ان “طلب تمديد الخدمة لمرة اخرى بحجة دراسة اولاده في بارس”.وتؤكد الوثيقة ان “اليونسكو لا تتحمل جميع النفقات المالية وقررت منحه اجازة بدون، فضلا عن عدم تحملها المخالفات الادارية والمالية كافة”.