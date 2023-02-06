بالوثيقة ..بأمر من السوداني ..تغييرات في أمانة بغداد

بالوثيقة ..بأمر من السوداني ..تغييرات في أمانة بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمرا بتدوير وتكليف مديرين عامين في أمانة بغداد.جاء ذلك بحسب الوثيقة أدناه…

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