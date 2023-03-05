بالوثيقة..برلمان المحاصصة والفساد يسمح للفاسدين بالترشيح للانتخابات العامة والمحلية

بالوثيقة..برلمان المحاصصة والفساد يسمح للفاسدين بالترشيح للانتخابات العامة والمحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهر التعديل الجديد لقانون انتخابات مجلس المحافظات، عزم البرلمان شمول المشمولين بقضايا الفساد المالي والاداري بالترشيح للانتخابات.ووفقا لمسودة التعديل فأن البرلمان يعتزم تعديل البند ثالثا المادة السابعة لتكون بالشكل التالي “غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف”. بينما كانت المادة السابقة تشمل المحكوم بقضايا الفساد المالي والاداري”.ويوم أمس، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.  

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