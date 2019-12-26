بالوثيقة..برهم صالح ينتصر للشعب العراقي ضد إيران وذيولها برفض مرشح تحالف البناء العيداني لرئاسة الوزراء

بالوثيقة..برهم صالح ينتصر للشعب العراقي ضد إيران وذيولها برفض مرشح تحالف البناء العيداني لرئاسة الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نص بيان رئيس الجمهورية برهم صالح حول الكتلة الأكثر عدداً، والاعتذار عن تكليف أسعد العيداني رئيساً للوزراء.وحصلت (شبكة أخبار العراق)، عن وثائق صادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح يحدد فيها الكتلة الأكبر وهي كتلة البناء، التي بدورها رشحت محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني لرئاسة مجلس الوزراء.وأضافت الوثائق أن الرئيس صالح اعتذر عن تسمية العيداني لمنصب رئيس الوزراء قائلاً إن “الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبر دائماً عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق بتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته.ووضع الرئيس صالح استقالته من منصب رئاسة الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب العراقي.وتقديم استقالته جاءت لرفض مرشح تحالف البناء اسعد العيداني الايراني الاصل وقاتل المتظاهرين  بدعم من قادة التحالف بضمنهم الحلبوسي والخنجر .

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