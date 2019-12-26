آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
بالوثيقة..برهم صالح ينتصر للشعب العراقي ضد إيران وذيولها برفض مرشح تحالف البناء العيداني لرئاسة الوزراء
محمد توفيق يعقد اجتماعات مع عددا من الكتل النيابية داخل مجلس النواب
مجلس الأمن الوطني يلغي التدقيق الأمني في المحافظات المحررة
المالية النيابية:48 تريليون دينار العجز المالي في موازنة 2020
ائتلاف النصر:الصدر لايزال يكذب على الشعب العراقي من خلال موافقته على العيداني لرئاسة الوزراء
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية:48 تريليون دينار العجز المالي في موازنة 2020
كعادتها بدون ذكر الأسماء..النزاهة:صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير المصرف العراقي للتجارة السابق
التابع الإيراني عبد المهدي يوافق على فتح منفذ مندلي مع إيران
النزاهة:إحباط محاولة تمرير مواد غذائية إيرانية على أساس انها من المنتوج المحلي
النزاهة:إعادة أكثر من ترليونين و140 مليار دينار خلال العام الحالي إلى خزينة الدولة
-
- رياضية
- تحقيقات
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
-
- اذاعة INN