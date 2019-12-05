بالوثيقة.. تحالف سائرون يطالب بتخفيض عدد النواب إلى الثلث

بالوثيقة.. تحالف سائرون يطالب بتخفيض عدد النواب إلى الثلث
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم تحالف سائرون، الأربعاء (4 كانون الأول 2019)، مقترحات لتعديل قانون انتخابات البرلمان ومن بين المقترحات، تخفيض عدد أعضائه بنسبة الثلث، وان لا يكون المرشح مزدوج الجنسية.وتضمنت الوثيقة ، أن “المقترحات هي أن نقسم المحافظة الى دوائر انتخابية على مستوى الاقضية ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة”.ولفتت الى أن “المرشح الفائز هو الحاصل على أعلى الأصوات ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة، وأن لا يكون المرشح مزدوج الجنسية”.وتضمنت الوثيقة: “الغاء تصويت الخارج، بالإضافة الى ان يكون المرشح كامل الاهلية وحاصلاً على شهادة البكالوريوس وبغض النظر عن العمر، وتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب العراقي بنسبة الثلث من العدد الحالي، وان يتم اعتماد البطاقة البايومترية حصراً للنازحين والتصويت الخاص والعمل الجاد على إعادة النازحين الى محافظاتهم المحررة، ونؤيد ما ورد في المادة (9) الواردة في مشروع القانون والتي تخص منع أعضاء السلطة التنفيذية من الترشح والفقرات اللاحقة”.

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