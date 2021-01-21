بالوثيقة..تشكيل لجنة لتقليص ملاكات الرتب الكبيرة في وزارة الدفاع

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بغداد/شبكة أخبار العراق- حصلت “شبكة أخبار العراق” على وثيقة صادرة من وزارة الدفاع وموجهة الى رئاسة اركان الجيش، تضمنت امر بتشكيل لجنة لتقليل الترهل وتقليص الملاكات بالوزارة، وفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي.وجاء في الكتاب الذي يحمل، توقيع وزير الدفاع، جمعة عناد، والصادر بتاريخ (17-1-2021)، توجيهاً الى رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبدالامير يار الله، بتشكل لجنة برئاسته لمتابعة توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بخصوص تقليص الملاكات وتقليل الترهل بوزارة الدفاع.ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإيقاف العمل بأحكام المادة 16/ثانياً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري. وجاء في وثيقة صادر من مكتب رئيس الوزراء إنه “أمر القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف العمل بأحكام المادة 16/ثانياً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 لغرض وضع آلية متكاملة رضينة بشأن موضوع الرتب العسكرية منعا للترهل”.