بالوثيقة..تشكيل لجنة نيابية “للحوار”بين بغداد وأربيل

بالوثيقة..تشكيل لجنة نيابية “للحوار”بين بغداد وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، (24 تشرين الثاني، 2020)، بتشكيل لجنة مؤقتة للحوار بين بغداد وأربيل.وبحسب الوثيقة الصادرة عن الحلبوسي، فإن “اللجنة تتكون من 8 نواب من اعضاء البرلمان، كل من: محمد شياع السوداني، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، مزاحم التميمي، عبود العيساوي، هشام السهيل، حسن شويرد، فيصل العيساوي”.وتضيف الوثيقة أن “اللجنة تٌكلف بإجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء الشعب وتضمنها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021”.وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اعلن السبت، 21 تشرين الثاني، 2020، رفض حزبه لفكرة توطين رواتب موظفي الإقليم في بغداد.وقال سلام في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يرفض فكرة توطين رواتب موظفي الإقليم لدى بغداد مباشرة، لأن الإقليم له كيان دستوري وحكومة وبرلمان ووزارات، معترف فيها بالدستور العراقي ولا يمكن التجاوز عليها عبر هذه الخطوة”.

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