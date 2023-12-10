بالوثيقة.. تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص بأمر من السوداني

بالوثيقة.. تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص بأمر من السوداني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 5 كانون الأول 2023، موافقة الاخير على تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص.بحسب الوثيقة أدناه، والموجهة الى وزارة التخطيط، فأن السوداني وضع المجلس برئاسته وعضوية وزير التخطيط.

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