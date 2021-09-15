بالوثيقة..تعيين القاضي (نجم عبدالله) رئيسا للإدعاء العام

بالوثيقة..تعيين القاضي (نجم عبدالله) رئيسا للإدعاء العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمرا قضائيا يقضي بتكليف القاضي نجم عبدالله احمد بمهام رئيس الإدعاء العام.. 

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