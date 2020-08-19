بالوثيقة ..تعيين النائب السابق عثمان الجحيشي رئيسا للوقف السني

بالوثيقة ..تعيين النائب السابق عثمان الجحيشي رئيسا للوقف السني
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- تعيين النائب السابق عثمان الجحيشي بمنصب رئيس الوقف السني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *