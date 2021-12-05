بالوثيقة.. تعيين مديراً جديداً لمصرف الرافدين

بالوثيقة.. تعيين مديراً جديداً لمصرف الرافدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد، أمراً بتكليف مديرا جديدا لمصرف الرافدين عبر وثيقة رسمية…

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