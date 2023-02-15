بالوثيقة..تعيين (5) مدراء عامين في وزارة الصناعة حسب المحاصصة الحزبية

بالوثيقة..تعيين (5) مدراء عامين في وزارة الصناعة حسب المحاصصة الحزبية
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- وافق رئيس الوزراء على تعيين 5 مدراء عامين في وزارة الصناعة حسب المحاصصة الحزبية والطائفية وكما مبين في الوثيقة أدناه…

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *