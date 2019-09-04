بالوثيقة..حزب سليم الجبوري “بلا نواب”

بالوثيقة..حزب سليم الجبوري “بلا نواب”
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بغداد/شبكة أخبار العراق-  النواب الـ 6 في حزب سليم الجبوري  يخرجون منه رسميا .

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