بالوثيقة..حظر (8) مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء الدولار

بالوثيقة..حظر (8) مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار الراق- أظهرت وثيقة رسمية صادرة البنك المركزي العراقي حظر 8 مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.وتضمنت الوثيقة، حظر المصارف من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وعدم التعامل بالدولار.والمصارف الثمان هي (مصرف الاستثمار العراقي ومصرف كوردستان الدولي الإسلامي ومصرف الاتحاد العراقي ومصرف الهدى ومصرف اشور الدولي للاستثمار ومصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف العربية الاسلامي وحمورابي التجاري).

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