بالوثيقة..دعوى قضائية ضد (مشعان الجبوري) لإهانته للمحكمة الاتحادية

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اليوم..مجلس الأمن الدولي يناقش طلبا لوقف إطلاق النار في غزة
الصفدي:لا يمكن السماح لإسرائيل بتنفيذ مذبحة أخرى بحق 3. 2 مليون فلسطيني في غزة
الأمين العام للأمم المتحدة من الحدود المصرية مع غزة يجدد دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار
بلينكن:بلادي قدمت مشروعا لمجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
أمريكا:لن نسمح بسقوط أوكرانيا
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السوداني يؤكد على سرعة التطوير في القطاع النفطي
وزارة النفط:شركة (سومو) الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وبيعه في الأسواق العالمية
اليوم.. سعر صرف الدولار=148500 ديناراً
النفط النيابية:انقطاع التيار الكهربائي في الصيف ستكون حاضرة لأن مفتاح التشغيل ما زال بيد إيران
الموارد المائية:ملف المياه أصبح سياديا برئاسة رئيس الوزراء
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وزير الصناعة:أنا “مؤمن في شهر رمضان وصوتي حلو في قراءة القرآن”
أضحك مع ..محافظ كربلاء: الإمام المهدي من يدير المحافظة
الطالباني يجدد تأكيده على دعم قرارات المحكمة الاتحادية ويستنكر التشهير بها
المطلك:حجم الفساد في صلاح الدين هائل ومقرف
مصدر أمني:اعتقال القيادي في العصائب عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة بجريمة ابتزاز الطالبات
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