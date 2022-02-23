بالوثيقة ..رئاسة البرلمان تطالب باستضافة وزير المالية

بالوثيقة ..رئاسة البرلمان تطالب باستضافة وزير المالية
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت رئاسة البرلمان رئيس الحكومة باستضافة وزير المالية في مجلس النواب حول رفع سعر صرف الدولار وانعكاسه السلبي على معيشة المواطنين.وبحسب الوثيقة أدناه…

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *