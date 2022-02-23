بالوثيقة ..رئاسة البرلمان تطالب باستضافة وزير المالية

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القاضي رزكار:الخلاف الكردي سيؤدي الى تفكك الإقليم
نائب:تشكيل الإطار تحالف جديد لفتح “الانسداد السياسي”
حزب طالباني ينفي ترشح (عمر البرزنجي) لرئاسة الجمهورية والحوارات مقطوعة مع حزب بارزاني
حزب بارزاني:العملية السياسية ستتوقف إذا تم رفض مرشحنا(البارزاني)
الإطار التنسيقي:الباب مازال مفتوحا للتيار الصدري للإنضمام لتحالف الثبات الوطني
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تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
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