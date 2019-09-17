بالوثيقة..رئاسة البرلمان تطالب ديوان الرقابة المالية بتدقيق أعداد موظفي اقليم كردستان

بالوثيقة..رئاسة البرلمان تطالب ديوان الرقابة المالية بتدقيق أعداد موظفي اقليم كردستان
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت هيأة رئاسة مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية لتدقيق أعداد موظفي اقليم كردستان.ووفقا لكتاب صادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، موجه الى رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، أنه “من خلال ما ورد في جلسة استضافة وزيري المالية والنفط، ورئيس ديوان الرقابة المالية، على القاعة الدستورية، في بناية مجلس النواب، من خلال ما طرح من قبلكم حول مهام ولاحيات الديوان بتدقيق اعداد الموظفين في إقليم كردستان، والتي تصرف لهم بدل تعويضات الموظفين من الموازنة العامة الاتحادية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *