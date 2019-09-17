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- شبكة اخبار العراق
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حزب الدعوة:قائمة ائتلاف دولة القانون من تمثل الحزب في الانتخابات المحلية القادمة
بالوثيقة..رئاسة البرلمان تطالب ديوان الرقابة المالية بتدقيق أعداد موظفي اقليم كردستان
تاو:عبد المهدي سيوقع اتفاقيات مختلفة مع الصين
تيار الحكمة يتسائل هل يتمكن صالح والحلبوسي باقناع حكومة كردستان بالكف عن المراوغة؟
مسؤول حكومي:20 فصيل من ميليشيات الحشد في سوريا بدون موافقة عبد المهدي ورواتبهم من الخزينة العراقية!
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دولة الرئيس .. انسلخ من عباءة الكتلتين
سأنتخب علي بابا مكشوف ومععم معلوف ودوشكا مندوف وعالما محفوف وعاهرا سقط المتاع وقابلة مأذونة وقندرجية؟؟؟
وانتصرت ايران؟!
الغاء مكاتب المفتشين العموميين.. مطلب جماهيري
جبهة الإنقاذ والتنمية.. هي ذات الروائح القديمة التي تزكم الأنوف ومعهم دفعة جديدة من اللصوص والفاسدين!
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- اقتصادية
تاو:عبد المهدي سيوقع اتفاقيات مختلفة مع الصين
حزب بارزاني ينفي مديونته لبغداد بـ100 مليار دولار
المالية النيابية:22% نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا
الطاقة النيابية تباشر بالتحقيق في العقود النفطية التي أبرمتها حكومة كردستان
صالح:ارتفاع احتياطي العراق النقدي الى 87 مليار دولار
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بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
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- متابعات خاصة
استقرار العراق بإقالة عبد المهدي وحل ميليشيات الحشد الشعبي
إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
مكتب عبد المهدي إيراني الإرتباط والعقيدة
السجون العراقية مسالخ بشرية وجرائم قتل يومية خارج الدستور والقانون
بعد الدعارة ونشر المخدرات.. مليشيات الحشد تسيطر على تجارة المشروبات الروحية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN