بالوثيقة..رئاسة البرلمان تطالب رئاسة الجمهورية بالكشف عن عدد المستشارين العاملين فيها

بالوثيقة..رئاسة البرلمان تطالب رئاسة الجمهورية بالكشف عن عدد المستشارين العاملين فيها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت رئاسة البرلمان، اليوم الأحد ،رئاسة الجمهورية بالكشف عن عدد المستشارين العاملين فيها على الملاك او بصفة عقد ومقدار رواتبهم وبحسب الوثيقة المبينة أدناه…

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