بالوثيقة..رئاسة البرلمان تنهي عمل مفوضية حقوق الإنسان

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بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد، توجيهاً يخص انتهاء عمل مفوضية حقوق الانسان.وجاء في وثيقة تحمل توقيع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، : “بالنظر لانتهاء مدة عضوية مجلس المفوضين الحالي (رئيساً وأعضاء – اصليين واحتياط) البالغة (اربع سنوات) استناداً لاحكام البند (سادساً) من المادة (8) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008 (المعدل) واعتباراً من تاريخ 20/7/2021.نرجو عدم ممارسة أية مهام إدارية او مالية من قبل مجلس المفوضين المنتهية مدته، وسيتم إدارة المفوضية مؤقتاً من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب بسبب عدم تمكن مجلس النواب من التصويت على لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية الجديدة وذلك لتسيير الأمور المالية والإدارية اليومية لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد اصولياً “.