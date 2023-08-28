بالوثيقة..رئيس الجمهورية يصادق على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

بالوثيقة..رئيس الجمهورية يصادق على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي أقره مجلس النواب في 17 أيار الماضي. وجاء في وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية بتأريخ 22 آب الجاري، الاثنين (28 آب 2023)، مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.وصوت مجلس النواب في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت في (17 أيار 2023)، على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

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