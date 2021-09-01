بالوثيقة..رئيس الوقف السني يخصص قطع أراضِ لنفسه و14 آخرين في مدينة الرمادي

بالوثيقة..رئيس الوقف السني يخصص قطع أراضِ لنفسه و14 آخرين في مدينة الرمادي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وثيقة صادرة عن مكتب محافظ الانبار، عن قيام رئيس ديوان الوقف السني، بتخصيص قطع أراضِ لنفسه و14 آخرين في مدينة الرمادي.وبحسب الوثيقة،فإن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي وجه بلدية المحافظة بالعمل على إجراء اللازم وتخصيص قطع الأراضي لـ 15 شخصا ذكرت اسماؤهم في الوثيقة بينهم رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *