بالوثيقة :رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث في موازنة 2019

بالوثيقة :رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث في موازنة 2019
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تنشر ( شبكة أخبار العراق) اليوم الأحد، وثيقة  تكشف بالأرقام قيمة التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث بموازنة 2019.وقال عضو اللجنة المالية النائب ماجد الوائلي، ان “نسبة الرئاسات الثلاث اقل من 3 بالالف من مجموع الموازنة”.واضاف الوائلي ان “نسبة مجموع الرئاسات الثلاث تمثل اقل من 9 بالالف من مجموع الرواتب الكلي للموظفين”.التفاصيل الكاملة في الجدول المبين في ادناه بالدينار العراقي حيث يساوي كل دولار اميركي 1210 دينار عراقي.

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