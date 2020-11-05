بالوثيقة..سؤال برلماني لوزير النفط حول التلاعب بمليار دينار

وجه النائب عن لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي، الخميس، سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط للكشف عن إجراءات الوزارة بحق التلاعب في أسعار المشتريات في شركة تعبئة الغاز والذي يقدر بأكثر من مليار دينار عراقي.وذكرت وثيقة صادرة من مكتب المحمداوي انه وجه “سؤالا إلى وزير النفط يخص شركة تعبئة الغاز وذلك استنادًا إلى المادة (٦١-سابعا-أ) من الدستور والمادة (٢٩) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمادة ( ٥٠-٥١) من النظام الداخلي لمجلس النواب “.واضاف البيان ان “الوثيقة تضمنت السؤال عن السند القانوني لاستحداث وحدة المراجعة ضمن هيكل شركة تعبئة وخدمات الغاز مع وجود لجان المشتريات ولجان الاعتدال في الأسعار وهي لجان دورية يتم استبدال أعضائها كل ستة شهور “.وتابع” إذا كانت وحدة المراجعة المستحدثة والمرتبطة بمكتب المدير العام في الشركة تقوم بمراجعة وتدقيق الأسعار والملف التخمينية والمناقصات والعقود والطلبيات فما دور وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الشركة؟ “.وأشار البيان إلى أن “الوثيقة تضمنت أيضا السؤال عن الإجراءات الجزائية المتخذة بحق المتلاعبين في المال العام الذين ثبت تلاعبهم بأسعار المشتريات من خلال ما قدمته وحدة المراجعة من بيانات تخص التخفيض في أسعار المشتريات والتي بلغت (١،٣٦٠،٩٣٠،٥٠٠) دينار”.