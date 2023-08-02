بالوثيقة..ساكو لرشيد:سأتعامل مع رئيس الجمهورية الجديد..وخليك مع الإرهابي (ريان الكلداني)

بالوثيقة..ساكو لرشيد:سأتعامل مع رئيس الجمهورية الجديد..وخليك مع الإرهابي (ريان الكلداني)
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- وجه بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، امس الثلاثاء (1 آب 2023)، رسالة “غاضبة” الى رئيس الجمهورية بشأن اصدار هويات الى رؤساء الكنائس، فيما طالب الاخير بعدم الإستماع الى “أكاذيب” رئيس كتلة بابليون ريان الكلداني ووزير الهجرة ايفان جابرو.

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