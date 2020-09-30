بالوثيقة..سفراء الدول الأوربية يؤكدون على مواصلة دعم العراق والكاظمي “يتعهد” لهم بحماية بعثاتهم

بالوثيقة..سفراء الدول الأوربية يؤكدون على مواصلة دعم العراق والكاظمي “يتعهد” لهم بحماية بعثاتهم
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- أصدر عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي والقائمين بالأعمال، الأربعاء (30 أيلول 2020)، بياناً مشتركاً بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد.وقال البيان المشترك ، إن “السفراء والقائمين بأعمال الدول استراليا، كندا، کرواتيا، مصر، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، ألمانيا، اليونان إيطاليا اليابان، الأردن، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، هولندا، النرويج، بولندا، جمهورية كوريا، صربيا، اسبانيا، السويد، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية واليمن، التقوا ظهر هذا اليوم برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.وأضاف: “أكدنا من خلال اللقاء عن دعمنا للعراق وشعبه واحترامنا للسيادة العراقية ورغبتنا برؤية عراق مستقر وآمن، كما أعربنا عن قلقنا البالغ إزاء ارتفاع اعداد وتطور الهجمات ضد المؤسسات الدبلوماسية في العراق، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والعبوات الناسفة”.وتابع البيان: “حيث بينا ان هذه الحوادث لا تعرض فقط السفارات الأجنبية الى المخاطر، بل العراقيين ايضا والدليل على ذلك الحادث المأساوي الذي ذهبت ضحيته عائلة بالقرب من مطار بغداد الدولي عقب الهجوم الصاروخي يوم الاثنين”.وأكد: “لقد رحبنا بالإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته لمعالجة هذه المخاوف، بما في ذلك التحقيقات والعمليات الأمنية وتعزيز أمن المطار”.وأكمل: “كما أعربنا عن دعمنا لمزيد من الإجراءات لتعزيز الأمن في بغداد، بما في ذلك من خلال دعم وتعزيز القوات الموجودة في المنطقة الخضراء، وكأصدقاء للعراق، أعربنا أيضا عن رغبتنا بمساعدة العراق في مواجهة هذه التحديات الأمنية”.

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