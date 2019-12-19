بالوثيقة..صفقة بين نواب صلاح الدين ومحافظها لتبديل مدراء الدوائر تحت عنوان ” الكفاءة”!

بالوثيقة..صفقة بين نواب صلاح الدين ومحافظها لتبديل مدراء الدوائر تحت عنوان ” الكفاءة”!
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 تكريت/ شبكة أخبار العراق- حصلت (شبكة أخبار العراق) على وثيقة لمحضر اتفاق بين نواب صلاح الدين ومحافظها على 3 نقاط بينها اقالة المدراء العامين ومدراء الدوائر فيما حددوا استنثناءً.وتنص الوثيقة بين نواب محافظة صلاح الدين ومحافظها عمار جبر خليل، على انه “بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع سابق تقرر اعفاء جميع المدراء العاميين ومدراء الدوائر باستثناء الامنية، وفتح باب الترشيح لاصحاب الكفاءات العاملين من الدوائر للترشيح وخلال مدة محدودة”.وتضيف، انه “تقرر ايضا تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لدراسة السير الذاتية لكل مرشح ويتم وضع نقاط لتقييمه”.

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