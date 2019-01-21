بالوثيقة..عبد المهدي يلغي قرار استحصال موافقته على سفر موظفي مفوضية الانتخابات

بالوثيقة..عبد المهدي يلغي قرار استحصال موافقته على سفر موظفي مفوضية الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- الغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، قرار بإلغاء استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على سفر موظفي مفوضية الانتخابات.وحصلت “شبكة أخبار العراق”، على وثيقة، صادرة بعنوان “قرار” بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة مهدي العلاق ، جاء فيها، انه “بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، قرر المجلس، الموافقة على الغاء الفقرة الخاصة باستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على سفر الموظفين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأضافت، ان ذلك يشمل من هم “من درجة معاون مدير عام صعودا الى خارج العراق، الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2018”.

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