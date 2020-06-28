بالوثيقة..عدم تغيير مدراء الصحة والتربية والاستثمار في المحافظات إلا بأمر الكاظمي

بالوثيقة..عدم تغيير مدراء الصحة والتربية والاستثمار في المحافظات إلا بأمر الكاظمي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدرت الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، الأحد (28 حزيران 2020)، تعميما بمنع إجراء تغييرات في 4 مناصب إلا بموافقة الرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.وحصلت (شبكة أخبار العراق) على وثيقة صادرة عن رئيس سكرتارية الهيئة طورهان مظفر المفتي، جاء فيها كتاب أعمام “اشارة إلى كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد 871 والمؤرخ في 6/15/ 2020، تقرر عدم اجراء تغييرات في مناصب نائب المحافظ والقائمقامين والمديرين العامين (مدير عام الصحة، مدير عام التربية، مدير عام الاستثمار)”.وتضمنت الوثيقة “فضلا عن معاون المحافظ باعتبار الأخير من الوظائف المهمة في المحافظة وذلك إلا بعد استحصال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء”.

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