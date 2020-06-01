بالوثيقة ..عرب كركوك يعترضون على مناصب مكتب انتخابات المحافظة

بالوثيقة ..عرب كركوك يعترضون على مناصب مكتب انتخابات المحافظة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس العربي في كركوك، الاثنين، أربعة أربعة أسباب وراء اعتراضه على تقسيم المناصب بمكتب كركوك التابع لمفوضية الانتخابات.

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