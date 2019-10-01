بالوثيقة ..عشيرة بني أسد تتبرىء من القيادي في حزب الدعوة خالد الأسدي

بالوثيقة ..عشيرة بني أسد تتبرىء من القيادي في حزب الدعوة خالد الأسدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت عشيرة بني أسد، براءة عشائرية من النائب السابق عن دولة القانون خالد الأسدي.ووفقا لوثيقة صادرة عن عشيرة بني أسد: “بالنظر للإساءات المتكررة من قبل أبناء (عبيد جزاع هزاع) كل من (خالد عبيد، وطعمة، وإسماعيل، وخير الله) المنتمين لفخذ آل بعايش التابع لعشيرة آل الشيخ وبسبب تصرفاتهم المشينة لأبناء قبيلة بني أسد ولغيرهم، كذلك الإساءة لرموز بني أسد (آل خيون)… نعلن نحن رؤساء قبيلة بني اسد براءتنا من هؤلاء

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