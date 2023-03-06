بالوثيقة ..علاوي يدعو إلى تعديل الدستور وانتخاب المحافظين من قبل الشعب مباشرة

بالوثيقة ..علاوي يدعو إلى تعديل الدستور وانتخاب المحافظين من قبل الشعب مباشرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعث رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، برسالة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، فيما أكد ضرورة بدء أولى خطوات الإصلاح بتعديل قانون الانتخابات والدستور بما يضمن تحقيق مطالب الشعب.وتضمنت رسالة علاوي، ، الاشارة الى أن “تعديل في مسار العملية السياسية في الوقت الحاضر هو اصعب من اي وقت مضى بسبب فقدان الثقة بين الكتل النيابية والسياسية من جهة والشعب من جهة اخرى، مماد ادى الى مقاطعة الانتخابات والنقمة بين المواطنين نتيجة انتشار الفساد والشبث بالمحاصصة والتشكيك في نجاح التجربة الديمقراطية البرلمانية”.ودعا علاوي، الى تضمين مقترح تعديل قانون الانتخابات المواد غير الخلافية كمرحلة أولى والتي لاتثير حفيظة الكتل والمكونات التي قد تعتبرها إهدارا لحقوقها التي كسبتها في الدستور العراقي، مؤكدا ضرورة عدم ذهاب التعديل الى مواد تتضمن الحقوق والمبادئ الاساسية في الواقع العراقي الحاضر.وتابع، أنه “بعد سلسلة اجتماعات وحوارات مكثفة مع 80 شخصية سياسية متميزة ونقابية واكاديمية وشيوخ العموم من العشائر وممثلين عن المتظاهرين السلميين سياسيين غير مطعون بهم لمناقشة مسألة التعديلات الدستورية تمهيدا لحوار موسع يضم مختلف القوى السياسية التي تصدت لانحرافات العملية السياسية في العراق، نرى ان يشمل لتعديل الفقرات التي كانت تقف امام تشكيل الحكومات وترشيد منظومة الحكم، فضلا عن انتخاب المحافظين بالتصويت المباشر من قبل سكان المحافظة وليس من قبل مجالس المحافظات، وتحديد عدد أعضاء المجلس بعدد قطعي لا يتعلق بعدد السكان بحدود 250 نائبا، وفضلا على ذلك فرض اجراءات لازمة في حالة الاستخفاف بالتوقيتات الدستورية وكذلك تحديد مدة انتهاء الاحكام الانتقالية المتمثلة بالهيئات الانتقالية التي تم انهاء عملها.

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